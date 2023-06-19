



Краткое руководство по выбору наушников

Наушники – один из самых используемых и универсальных аксессуаров. Мы надеваем их на пробежки, во время прогулок, в метро и общественном транспорте, даже дома, пока слушаем музыку или аудиокниги. Но какие наушники выбрать, чтобы они полностью удовлетворяли вашим требованиям – условные noname, что-то из среднего ценового сегмента или Аирподсы Про?



Где будете использовать



Начать выбор стоит с анализа собственных предпочтений. И первое в нашем списке – место, где вы будете использовать наушники большую часть времени. Традиционно наушники делят на четыре большие группы в зависимости от нюансов эксплуатации:

Для домашнего использования

Для тренировок и спорта

Для работы

Для города

Для дома можно выбирать относительно простые наушники. Исключение – компьютерные игры, тем более на профессиональном уровне, когда важен каждый звук. В обоих случаях стоит помнить о комфорте, чтобы аксессуары не давили на уши и голову, так как носить вы их будете в течение продолжительного времени.Для тренировок важна не только удобная посадка, но и фиксация наушников. Откажитесь от проводов в пользу наушников, которые связываются со смартфоном по Bluetooth.Если вы используете наушники на работе, то важны несколько нюансов – комфорт ношения, шумоподавление, удобная гарнитура.Для города наушники стоит выбирать осторожно – слишком сильное подавление шума может привести вас к опасным ситуациям на дорогах, переездах, в метро. Лучше вообще отключать наушники в потенциально опасные моменты.Качество звукаОпять же, подумайте, как и где вы будете использовать наушники. Если вы планируете «слушать» фильмы и сериалы, стримы и подкасты, то высокое качество звучание и диапазон герц не так важны, как в случае с меломанами.Шумоподавление играет большую роль, если вы пользуетесь наушниками для звонков и в очень шумных метах вроде метро. Еще один параметр – звукоизоляция. Наушники закрытого типа сохранят вашу конфиденциальную информацию и музыкальные вкусы, и не дадут посторонним услышать то, что слышите вы.С проводом или безКонечно, наушники без провода удобнее, но за удобство вам придется заплатить, причем не только деньгами. Такие модели нуждаются в подзарядке, и за этим параметром все время нужно следить. Наушники без проводов не такие удобные – если вы выбираете их, то отдайте предпочтение моделям с угловым штекером – они долговечнее. Обратите внимание на модели, которые могут быть и проводными и беспроводными по желанию владельца.