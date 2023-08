Красотка с “Острова любви” отдыхала вместе с ДиКаприо на роскошной яхте на Ибице

48-летний Леонардо ДиКаприо регулярно окружен множеством красавиц, где бы он ни находился. Но во время его последнего отпуска на Ибице к нему присоединилась Арабелла Чи из реалити-шоу “Остров любви”.



32-летняя Арабелла прославилась как эффектная участница пятого сезона реалити-шоу ITV2 в 2019 году. Модель покинула виллу на “Острове” с Дэнни Уильямсом, но позже пара рассталась, и известно, что в настоящее время она не связана отношениями.

