



Красота в розовом: розовые вина в Duty Free

От культовых французских до удивительных израильских вин в красивых бутылках: за секунду до того, как вы сядете в самолёт, чтобы отправиться в отпуск по Средиземноморью, в Таиланд или в Европу, мы хотим познакомить вас с 5 розовыми винами, о которые вы должны знать.



Gordon Ramsay Elegante Rosato







Супершеф Гордон Рамзи дал свое имя серии легких европейских вин, отличающихся прекрасным соотношением цены и качества. Его розовое вино Elegante Rosato было создано в регионе Абруццо в центральной Италии, и в нем ощущается вдохновение розовых вин страны сапога.

Это вино бледно-кораллового цвета, очень недолго выдержанное на кожице винограда Верментино и других местных сортов, что придало ему розовый цвет.



Участвует в выгодной акции 1+1, что снижает цену за бутылку на 50%.

$21,90



Barkan Blush Dry Rose - Баркан Блаш - розовое сухое израильское







Это игристое вино, которое возвращается в нашу жизнь в необычной премиальной версии. Blash, новое местное розовое вино от винодельни Barkan, стало самым известным из местных розовых вин. Оно подписано уважаемым виноделом Идо Левинсоном, которого гурманы знают по бутик-винодельне Garage de Papa, вина которой подают в лучших ресторанах Тель-Авива.



Это вино - купаж на основе нескольких сортов винограда, красные сорта винограда, такие как Гренаш, прессуют и оставляют на очень короткое время, чтобы придать вину очень нежный лососево-розовый цвет. Оно создано в стиле знаменитых розовых вин Прованса и может похвастаться чрезвычайно доступной ценой.



Отличное соотношение цены и качества, и это еще до того, как мы сказали об акции 3 + 1, в которой оно участвует.

$15,90



Domaines Ott Chateau Romassan 13%







Chateau Ott — одна из самых известных и престижных прованских виноделен, и одна из первых сообщившая о суперпремиальной революции розовых вин.



Chateau Romassen — флагманское вино этой винодельни, вино насыщенного цвета, указывающего на сложность напитка, в основе которого, как и положено прованским винам, местный виноград Гренаш, обогащенный другими сортами.

$44,90



Recanati Gris De Marselan







Реканти — одна из популярнейших виноделен в Израиле, которая в основу своей деятельности ставит использование средиземноморских сортов винограда. Красный Марсаллан — один из них. Именно из этого сорта, получившего известность благодаря своему использованию в регионе Кот-де-Рон, была создана местная и израильская версия розового вина Recanti. Это вино в стиле французского «Вин Грис» бледно-розового цвета, элегантное, с ярким фруктовым вкусом в красивой круглой бутылке.

$30,90



Divo Rose semi sparklin







Персональная, красивая металлическая бутылка, содержащая купаж необычного итальянского вина, созданный инновационным методом, придающим ему особый характер. В основе Divo лежат два самых любимых в мире красных сорта винограда — Пино Нуар (из которого делают элитные вина французского региона Бургундия) и Каберне Совиньон. После сбора урожая они аккуратно отжимаются и оставляются с кожицей, которая придает вину нежный розовый цвет и характерный вкус. После первой ферментации в бочках из нержавеющей стали будущее вино выдерживается в больших бочках в течение 50 дней. За это время происходит ферментация, придающая вину легкую игристость (semi sparkling). Получается нежное игристое вино с ароматами красных фруктов и особенно клубники.

$9,90



Начните отпуск правильно!



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