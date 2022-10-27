



Красота в концентрате: Booster 10% Vitamin C от SeboCalm

Жаркий период не всегда проходит бесследно... некоторым от него остаются солнечные пятна на коже и гиперпигментация.



Booster 10% Vitamin C от SeboCalm с уникальной концентрированной формулой, без содержания воды, с эффективной и очень высокой впитывающей способностью, подходит для сухой и зрелой кожи, требующей восстановления. Он содержит 10% чистого витамина С, помогает осветлить солнечные пятна и гиперпигментацию, стимулирует выработку коллагена и эластина, делая кожу более гладкой и эластичной. Помогает уменьшить появление морщин и мелких морщинок, улучшает текстуру кожи и придает ей сияющий вид.



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Бустер, что в переводе с английского, усилитель – это эффективное средство для ухода за кожей. Бустер от SeboCalm с уникальной концентрированной формулой, без содержания воды, с эффективной и очень высокой впитывающей способностью, подходит для сухой и зрелой кожи, требующей восстановления. Он содержит 10% чистого витамина С, помогает осветлить солнечные пятна и гиперпигментацию, стимулирует выработку коллагена и эластина, делая кожу более гладкой и эластичной. Помогает уменьшить появление морщин и мелких морщинок, улучшает текстуру кожи и придает ей сияющий вид.



Бустер содержит масло семян бурачника и масло вечерней примулы, в составе которых линолевая и гамма-линолевая кислота из семейства омега-6, эффективные для улучшения структуры и эластичности кожи.



Так же в состав Booster 10% Vitamin C входит масло шиповника, которое поддерживает баланс кислотности кожи, и масло марулы, которое в четыре раза богаче витамином С, чем апельсин. Кроме того, в состав средства добавлено овсяное масло богатое антиоксидантами и незаменимыми жирными кислотами.



Оптимальное сочетание чистого витамина С, масла семян бурачника и масла вечерней примулы (содержащих GLA) в оптимальной концентрации в бустере помогает осветлять солнечные пятна, омолаживать и питать клетки кожи, что придает коже более однородный тон и эластичный вид.



Booster 10% Vitamin C подходит для нормальной и сухой кожи. Рекомендуется наносить на кожу лица утром под солнцезащитный крем и вечером перед использованием увлажняющего крема.







SeboСalm - это научно разработанные препараты высшей категории для ежедневного ухода за кожей. Бренд предлагает широкий спектр дермо-косметических продуктов для волос, кожи лица и тела. Все продукты от Не содержит парабенов, силикона, консервантов и отдушек.SeboСalm - это научно разработанные препараты высшей категории для ежедневного ухода за кожей. Бренд предлагает широкий спектр дермо-косметических продуктов для волос, кожи лица и тела. Все продукты от SeboCalm разрабатываются и производятся исключительно в Израиле в строгих лабораторных условиях с научным подходом и исследованиями на высоком уровне. Продукция SeboCalm производится под строгим контролем качества и с соблюдением всех международных стандартов.



Все продукты SeboCalm прошли дерматологические исследования, гипоаллергенны и подходят для чувствительной кожи. Продукты серии SeboCalm можно приобрести более чем в 1000 аптек по всей стране. Все средства одобрены Минздравом Израиля.

