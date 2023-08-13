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Красота требует жертв: Викторию Боню сфотографировали с “разными грудями”
13.08.2023 18:08 Наталья Богинская

Красота требует жертв: Викторию Боню сфотографировали с “разными грудями”

В интернете распространили фото известной телеведущей и блогера Виктории Бони, на которой у нее разные груди. Об этом пишет Telegram-канал “Немалахов”.

На фото Виктория в шелковом платье-комбинации насыщенного оливкового цвета, которое подчеркнуло небольшую “особенность”. На снимке отчетливо видно, что у Бони груди разного размера, к тому же – одна выше, другая ниже.

Информации о том, об этом пластике можно сделать и при сравнении со старыми фото – на них у ведущей грудь меньше размера на два.

 

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