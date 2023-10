Красный Крест собрал 60 тонн гумпомощи для Газы

Международный комитет Красного Креста подготовил колонну с 60 тоннами медицинской и гуманитарной помощи для отправки в Газу.



По данным МККК, для ее доставки необходим безопасный допступ.



"Доступ к помощи раненым и больным крайне необходим", - сказали в комитете.



Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сказал президенту США Джо Байдену, что гуманитарная помощь с территории Еврейского Государства в Газу осуществляться не будет.



📢 60 tons of desperately needed medical & humanitarian aid mobilized towards Gaza.



