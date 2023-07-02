



Красная линия скоростного трамвая в Тель-Авиве получила сертификат безопасности

Запуск красной линии тель-авивской системы легкорельсового транспорта не за горами. NTA Metropolitan Mass Transit System, ответственная за строительство системы, получила письмо о принципиальном одобрении эксплуатации линии от немецких компаний, приглашенных для сертификации безопасности Красной линии.



Письмо позволит компании нанять кондукторов и вынести вопрос на рассмотрение руководящего комитета, состоящего из представителей Министерств финансов и транспорта, которые смогут назначить дату начала коммерческой эксплуатации линии, после многих лет отсрочек. По предварительным оценкам, линия будет готова к работе к концу месяца.



Линия должна была открыться в октябре 2021 года. Открытие было перенесено на ноябрь 2022 года, но до этой даты был обнаружен дефект в системе сигнализации.