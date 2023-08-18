



“Красная линия” скоростного трамвая официально открыта: стоимость и режим работы

“Красная линия” скоростного трамвая официально открылась 17 августа в 5:40 утра.



На вокзале в Бат-Яме состоялась короткая церемония вручения сертификата первому пассажиру линии– 70-летнему Кути Элазару. В 5:40 одновременно отправились три поезда с трех станций – Бат-Ям, Петах-Тиква-Центральный вокзал и Кирьят-Арье.



“Красная линия” пройдет через Бат-Ям, Тель-Авив-Яффо, Бней-Брак, Рамат-Ган и Петах-Тикву и будет обслуживать около 70 миллионов пассажиров в год.

Поезд будет проходить каждую из 36 станций в среднем раз в шесть минут, а не каждые три минуты, как планировалось изначально. В час будет ходить десять поездов, способных вместить около 5000 пассажиров.



Линия будет работать в будние дни с 5:00 и останавливать свою работу с 23:00 до полуночи. По пятницам она будет прекращать работу за три часа до Шаббата. Движение будет возобновляться примерно через час после окончания Шаббата.



В пятницу пассажирам разрешат ездить бесплатно, но с вечера субботы будет взиматься плата за проезд – от пяти с половиной шекелей за проезд на некоторых участках маршрута до 12 шекелей за проезд по всему маршруту.