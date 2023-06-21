Краш-игра на деньги «Авиатор»
Краш игра Авиатор представлена на сайтах большинства легальных онлайн-казино. Это популярное развлечение с возможностью почти моментального выигрыша с последующим выведением на карту, банковский счет или виртуальный кошелек (зависит от условий онлайн-казино).
В этой статье будут рассмотрены правила и особенности данной игры, а также одна из самых ходовых стратегий для выигрыша.
Где и как сыграть в «Авиатор»?
Aviator есть в игровом портфолио большинства официальных интернет-казино. С момента появления в 2019 году игра сразу же стала хитовой и прославила своего автора – молодого разработчика Spribe.
Как и другие развлечения от лицензированных провайдеров, она доступна в 2 режимах:
- С возможностью делать ставки на деньги и выигрывать доллары, евро или другую валюту;
- Бесплатно, в демонстрационной версии;
Краш-игра от разработчика Spribe с запуском самолета представлена на сайтах многих казино, среди которых следующие популярные заведения:
- «Пин-АП»;
- 1xBet;
- 1Win;
- «Мостбет»;
- «Слотокинг»;
Общие правила игры
Если кратко, суть развлечения в том, чтобы как можно выше поднять самолет и успеть выкупить ставку. Aviator позволяет в каждому игроку представить себя на месте пилота, подняв самолет в небо и, если повезет, выиграв реальные деньги. Залог удачи в своевременной остановке сессии нажатием на кнопку «Вывод».
Пошаговая инструкция для игры в «Авиатор»:
- Открыть игру и выбрать версию: «демо» или на реальные деньги;
- Выбрать ручной или автоматический режим (внизу игрового поля есть «рычаг» переключения, где «Ставка» – это самостоятельная игра, а «Авто» – соответственно, автоигра);
- Сделать ставку;
- Запустить самолет (раунд длится 2 – 15 сек.);
- Нажать на кнопку «Вывод» (или «Выведено») прежде, чем машина устремится ввысь и станет недоступной (это означает проигрыш);
В случае победы приз рассчитывается, как сумма ставки, умноженная на текущий коэффициент. То есть, на тот множитель, напротив которого был остановлен самолет.
Дополнительные опции игры «Авиатор»
Aviator имеет несколько удобных дополнительных настроек. В частности, пользователям дается возможность сделать 2 ставки одновременно, добавив вторую на панель ставок, находящуюся внизу игрового поля.
Есть опция прерывания игровой сессии, если сумма на балансе уменьшится либо увеличится до определенного значения. При желании, можно в настройках выставить остановку игры в случае, когда выигрыш окажется больше указанной суммы.
Во вкладке «Авто» имеется функция автоматического выведения средств, ее можно активировать переключением «рычага» в соответствующее положение.
Статистика и ставки
Начинающим гемблерам бывает сложно определиться со ставкой. Для них полезна информация о суммах, которые на текущий момент тратят другие пользователи. В левой части игрового окна (в мобильной версии под панелью заключения пари) расположена таблица ставок. Здесь в режиме онлайн публикуются суммы, которые сейчас ставят гемблеры на удачный полет самолета.
Рядом располагается окно под названием «Мои ставки», в котором отображаются деньги, потраченные на «Авиатор» данным игроком.
Чтобы понять, насколько реально выиграть в данную игру и какой куш можно сорвать, стоит ознакомиться с панелью «Топ», где публикуется статистика по выигрышам и множителям, а также джекпотам за последние сутки.
Как выиграть в Aviator?
Как и прочий лицензированный азартный софт, Aviator основан на ГСЧ (генераторе случайных чисел), так что стопроцентно выигрышных стратегий для данной игры нет и не может быть. Тем не менее, существует стратегия игры в «Авиатор», позволяющая заметно увеличить вероятность победы. Нужно делать крупные ставки и забирать выигрыши при низком множителе, либо, наоборот, ставить минимальные суммы, но закачивать раунд после достижения высоких коэффициентов.
Второй вариант более рискованный и требует определенного мастерства, потому практикуется преимущественно теми, кто уже поднаторел в управлении самолетиком. Новичкам больше подходит вариант с большими суммами пари и быстрым обрывом игрового сеанса, когда вероятность, что самолет улетит, относительно мала.
Минимальная котировка, при которой можно забирать ставку, составляет 1,3. Среднерискованными считаются множители 2 и 3. При этом, вероятность благоприятного исхода игры, если верить статистике, достигает 40%. Успешное завершение полета на более высоких множителях – мастерство наравне с везением.
Для тех, кто любит ставить по-крупному, существует коэффициент 100, но он выпадает не чаще 1 раза в час. Прежде чем пытаться его достичь, стоит проанализировать игру и понаблюдать за ее ходом в демо-режиме или с минимальными ставками.
Многие гемблеры используют для crash-игры «Авиатор» схему Мартингейла, предполагающую удвоение ставки после каждого проигрыша. Здесь важно не превысить банк и вовремя остановиться, особенно, если несколько сессий подряд оказались неудачными.
Aviator – не самое новое, но очень популярное развлечение, благодаря которому каждый желающий может ощутить азарт управления самолетом и, если повезет, выиграть определенную сумму. Понятные правила и хорошая волатильность позволяют даже новичкам уверенно продвигаться к победе и получать призы.