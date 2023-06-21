



Краш-игра на деньги «Авиатор»

Краш игра Авиатор представлена на сайтах большинства легальных онлайн-казино. Это популярное развлечение с возможностью почти моментального выигрыша с последующим выведением на карту, банковский счет или виртуальный кошелек (зависит от условий онлайн-казино).



В этой статье будут рассмотрены правила и особенности данной игры, а также одна из самых ходовых стратегий для выигрыша.



Где и как сыграть в «Авиатор»?



Aviator есть в игровом портфолио большинства официальных интернет-казино. С момента появления в 2019 году игра сразу же стала хитовой и прославила своего автора – молодого разработчика Spribe.



Как и другие развлечения от лицензированных провайдеров, она доступна в 2 режимах:

С возможностью делать ставки на деньги и выигрывать доллары, евро или другую валюту;

Бесплатно, в демонстрационной версии;

«Пин-АП»;

1xBet;

1Win;

«Мостбет»;

«Слотокинг»;

Открыть игру и выбрать версию: «демо» или на реальные деньги; Выбрать ручной или автоматический режим (внизу игрового поля есть «рычаг» переключения, где «Ставка» – это самостоятельная игра, а «Авто» – соответственно, автоигра); Сделать ставку; Запустить самолет (раунд длится 2 – 15 сек.); Нажать на кнопку «Вывод» (или «Выведено») прежде, чем машина устремится ввысь и станет недоступной (это означает проигрыш);

Чтобы испытать удачу, нужно открыть азартный ресурс, найти по названию (или по имени разработчика) игру «Авиатор», войти в нее, нажав на баннер «Играть» или «Старт», затем сделать ставку, либо кликнуть по клавише «Демо», запустив free-режим.Краш-игра от разработчика Spribe с запуском самолета представлена на сайтах многих казино, среди которых следующие популярные заведения:На веб-сайте Pin-Up «Авиатор» даже вынесен в отдельную вкладку бокового меню – это упрощает и ускоряет поиск игры, которая пользуется немалым спросом у гемблеров.Если кратко, суть развлечения в том, чтобы как можно выше поднять самолет и успеть выкупить ставку. Aviator позволяет в каждому игроку представить себя на месте пилота, подняв самолет в небо и, если повезет, выиграв реальные деньги. Залог удачи в своевременной остановке сессии нажатием на кнопку «Вывод».Пошаговая инструкция для игры в «Авиатор»:«Авиатор» пользуется широким спросом у гемблеров благодаря предельно простым и понятным правилам, а также возможности почти мгновенного выигрыша с удвоением, утроением и дальнейшим повышением суммы ставки.В случае победы приз рассчитывается, как сумма ставки, умноженная на текущий коэффициент. То есть, на тот множитель, напротив которого был остановлен самолет.Aviator имеет несколько удобных дополнительных настроек. В частности, пользователям дается возможность сделать 2 ставки одновременно, добавив вторую на панель ставок, находящуюся внизу игрового поля.Есть опция прерывания игровой сессии, если сумма на балансе уменьшится либо увеличится до определенного значения. При желании, можно в настройках выставить остановку игры в случае, когда выигрыш окажется больше указанной суммы.Во вкладке «Авто» имеется функция автоматического выведения средств, ее можно активировать переключением «рычага» в соответствующее положение.Начинающим гемблерам бывает сложно определиться со ставкой. Для них полезна информация о суммах, которые на текущий момент тратят другие пользователи. В левой части игрового окна (в мобильной версии под панелью заключения пари) расположена таблица ставок. Здесь в режиме онлайн публикуются суммы, которые сейчас ставят гемблеры на удачный полет самолета.Рядом располагается окно под названием «Мои ставки», в котором отображаются деньги, потраченные на «Авиатор» данным игроком.Чтобы понять, насколько реально выиграть в данную игру и какой куш можно сорвать, стоит ознакомиться с панелью «Топ», где публикуется статистика по выигрышам и множителям, а также джекпотам за последние сутки.Как и прочий лицензированный азартный софт, Aviator основан на ГСЧ (генераторе случайных чисел), так что стопроцентно выигрышных стратегий для данной игры нет и не может быть. Тем не менее, существует стратегия игры в «Авиатор», позволяющая заметно увеличить вероятность победы. Нужно делать крупные ставки и забирать выигрыши при низком множителе, либо, наоборот, ставить минимальные суммы, но закачивать раунд после достижения высоких коэффициентов.Второй вариант более рискованный и требует определенного мастерства, потому практикуется преимущественно теми, кто уже поднаторел в управлении самолетиком. Новичкам больше подходит вариант с большими суммами пари и быстрым обрывом игрового сеанса, когда вероятность, что самолет улетит, относительно мала.Минимальная котировка, при которой можно забирать ставку, составляет 1,3. Среднерискованными считаются множители 2 и 3. При этом, вероятность благоприятного исхода игры, если верить статистике, достигает 40%. Успешное завершение полета на более высоких множителях – мастерство наравне с везением.Для тех, кто любит ставить по-крупному, существует коэффициент 100, но он выпадает не чаще 1 раза в час. Прежде чем пытаться его достичь, стоит проанализировать игру и понаблюдать за ее ходом в демо-режиме или с минимальными ставками.Многие гемблеры используют для crash-игры «Авиатор» схему Мартингейла, предполагающую удвоение ставки после каждого проигрыша. Здесь важно не превысить банк и вовремя остановиться, особенно, если несколько сессий подряд оказались неудачными.Aviator – не самое новое, но очень популярное развлечение, благодаря которому каждый желающий может ощутить азарт управления самолетом и, если повезет, выиграть определенную сумму. Понятные правила и хорошая волатильность позволяют даже новичкам уверенно продвигаться к победе и получать призы.