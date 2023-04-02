



КПП Алленби будет работать круглосуточно 5 дней в неделю - Том Найдс

Посол США в Израиле Том Найдс объявил о круглосуточном открытии КПП Алленби пять дней в неделю.



"Это победа как палестинцев, так и израильтян", — сказал Найдс.



Переход будет открываться в воскресенье в 8:00 и будет работать до 15:30 пятницы. По субботам он будет работать с 8:00 до 15:30.



В ноябре пилотная программа проверила способность перехода работать в любое время дня после многих лет работы в более ограниченное время, что привело к длинным очередям для пешеходов, почти исключительно палестинских.



Очереди на въезд в Иорданию могут длиться от нескольких часов до целого дня, создавая головную боль для палестинцев, которым запрещено путешествовать через аэропорт Бен-Гурион. В результате они прилетают и вылетают из иорданского аэропорта Аммана, но сначала должны заплатить ряд сборов за пересечение границы.



Внедрение расширенных часов работы Алленби несколько раз откладывалось, что вызвало гнев администрации Байдена, которая летом объявила, что переход начнет работать круглосуточно и без выходных в сентябре.



