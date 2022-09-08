



Кожа сияет, как бриллиант: новые крема и серум линии Re-Nutriv от Estee Lauder

В серии Re-Nutriv – самой престижной и дорогой линии премиального бренда Estee Lauder – засияли новые бриллианты: Re Nutriv Diamond Transformative Brilliance Serum и Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Energy Crème.







Re-Nutriv — самая роскошная линия по уходу за кожей, разработанная самой Эсте Лаудер в 1956 году для глубокого обновления кожи. Эта серия основана на наиболее редких и дорогих ингредиентах в природе, а еще на новейших научных достижениях: ведь эти ингредиенты нужно добыть в максимально концентрированном виде.



В основе новых крема и серума - эксклюзивный экстракт самого редкого черного трюфеля. В «Эсте Лаудер» получают свежие цельные трюфели высочайшего качества от признанного эксперта с юго-запада Франции, собранные на пике сезона. Эти трюфели не подвергаются заморозке. Для максимальной эффективности экстракт получают всего за несколько дней до использования в косметике. Сила каждого трюфеля раскрывается благодаря сложному процессу тонкого измельчения и ультраочистки по заказу Re-Nutriv.



По сей день передовые формулы и уникальные ингредиенты делают Re-Nutriv коллекцией, которая обеспечивает экстраординарное удовольствие и эффект от применения.



Два новых продукта из коллекции Diamond Skin были вдохновлены философией бриллиантов: подобно тому, как сияние бриллианта исходит из баланса между его внутренней силой и внешним блеском, так и уникальное сияние кожи может быть достигнуто за счет идеального баланса между внутренним здоровьем и внешней идеальной текстурой.



Сыворотка Re-Nutriv Diamond Transformative Brilliance



Мощная сыворотка с революционной технологией, которая содержит одно из самых ценных сокровищ природы: редкий экстракт черного «бриллиантового» трюфеля в его самой чистой и наиболее концентрированной форме. Серум создает заметные изменения во внешнем виде вашей кожи.



Роскошная стеклянная бутылка Re-Nutriv ромбовидной скульптурной формы многоразовая и может быть пополнена.

Новая сыворотка Ultimate Diamond Transformative Brilliance эффективно воздействует как на поверхность кожи, так и на ее глубокие слои. Кожа выглядит более упругой, гладкой и сияющей, чем когда-либо прежде.







Новая сыворотка с мощной запатентованной технологией сохранения молодости насыщена также витамином С, который стимулирует выработку коллагена и эластина, питает кожу, обновляет и восстанавливает ее.

Эти мощные ингредиенты работают вместе, чтобы помочь заметно осветлить кожу и уменьшить пигментацию и шрамы от угревой сыпи, а также раздражение, которое может привести к неравномерному тону кожи.



Результатом является сияющая, более молодая, упругая и подтянутая на вид кожа.

Вдохновленные точностью, с которой ювелиры оценивают бриллианты, в Re-Nutriv разработали метод клинической оценки видимых изменений кожи. Этот метод включает измерение видимых изменений на поверхности и в глубине дермы: свечение, пигментные пятна, следы от акне, поры, однородность тона, упругость и эластичность.



И вот результаты исследований: 94% женщин добились улучшения состояния кожи после применения Re-Nutriv Diamond-Brilliant.

Всего за 4 часа кожный барьер укрепляется на 40%. А за 4 недели внешний вид пор и пятен преображается, проявление морщин уменьшается на 21%, а кожа становится на 14 % более гладкой.



Проявление шрамиков от угревой сыпи уменьшается на 14% по интенсивности цвета и на 14% по контрасту с тоном кожи.



Рекомендованная цена серума - 1200 шек за 30 мл.



Крем Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Energy



Преображающий энергетический крем создает видимые изменения с первого применения. Кожа выглядит сияющей, восстанавливается цвет лица и внутреннее свечение молодости.



Крем содержит трюфель Black Diamond - редчайшее сокровище природы, преобразованное в чистую драгоценную эссенцию с помощью секретной формулы. Крем с натуральным коллагеном обновляет и восстанавливает кожу, активно работая над минимизацией признаков старения.

Мощные антивозрастные ингредиенты воздействуют на морщины, вызванные движением лицевых мышц, и эффективно уменьшают их глубину, глубоко увлажняют кожу и делают ее эластичной и упругой.



После каждого применения кожа получает энергию, блеск и увлажнение. В долгосрочной перспективе новый крем помогает восстановить и уменьшить видимые признаки старения. Он сводит к минимуму появление мелких морщинок и мимических морщин, помогает очертить контуры лица и способствует поддержанию здоровья и молодости кожи.



Рекомендованная цена - 1890 шек. за 50 мл.



Как использовать: чтобы получить незабываемые впечатления, наносите новые средства в рамках вашего бьюти-ритуала каждое утро и вечер. Легкая шелковистая текстура с изысканным ароматом быстро впитается и порадует многие органы чувств.

Проверено дерматологами. Не вызывает акне. Подходит для всех типов кожи.



Новые средства можно найти во флагманском магазине Estée Lauder в торговом центре «Аялон» в Рамат-Гане, в сетях «Фарм», «Априль» и «Машбир ле-Цархан», в избранных парфюмерных магазинах, а также на сайтах Terminal X, Glam 42 и на www.esteelauder.co.il

