



Кот прошел десятки километров в поисках любимых хозяев, но те его отвергли

В США кот по кличке Тоби прошел десятки километров, чтобы воссоединиться с любимыми хозяевами, которые отдали его в чужую семью.



Он так скучал по близким, что преодолел около 20 км и все же сумел их выследить.



Бывшие хозяева Тоби были удивлены такой верностью со стороны кота, но даже это их не растрогало. Они привезли питомца в приют SPCA в Северной Каролине с просьбой его усыпить. К счастью, сотрудники учреждения оказались более эмоциональными и отказались это делать.



"Тоби прошел 12 миль до своего дома. Когда он прибыл, его сердце было разбито", - сказано в заявлении.



В итоге, сотрудники приюта помогли коту Тоби найти новую любящую семью.