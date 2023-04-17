



Костомарову предстоит еще несколько операций перед протезированием

Олимпийскому чемпиону фигуристу Роману Костомарову предстоит перенести несколько операций перед протезированием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

“Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием. После протезирования – реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет. Он хочет покинуть больницу сам, самостоятельным человеком”, – сообщил источник.



О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. Сообщалось также о том, что Костомаров перестал видеть правым глазом и перенес два инсульта. Также Роману Костомарову ампутировали обе стопы, а позже появилась информация об ампутации пальцев руки.