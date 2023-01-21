Новости » Life Style
Кости срастутся: Звезда Marvel Джереми Реннер идет на поправку
21.01.2023 20:16 Ольга Белозерова

Кости срастутся: Звезда Marvel Джереми Реннер идет на поправку

Звезда киновселенной Marvel актер Джереми Реннер идет на поправку и с оптимизмом смотрит в будущее после аварии в результате уборки снега.

Сегодня утром он опубликовал фотографию в Instagram, на которой можно увидеть, как актер проходит физиотерапию.

Джереми Реннер написал: "Утренние тренировки, решения - все изменилось в этот новый год. Эти 30 с лишним сломанных костей срастутся, станут сильнее, точно так же, как углубятся любовь и связь с семьей и друзьями".

Также актер поблагодарил всех за поддержку и заботу о нем и его семье.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы