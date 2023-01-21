



Кости срастутся: Звезда Marvel Джереми Реннер идет на поправку

Звезда киновселенной Marvel актер Джереми Реннер идет на поправку и с оптимизмом смотрит в будущее после аварии в результате уборки снега.



Сегодня утром он опубликовал фотографию в Instagram, на которой можно увидеть, как актер проходит физиотерапию.



Джереми Реннер написал: "Утренние тренировки, решения - все изменилось в этот новый год. Эти 30 с лишним сломанных костей срастутся, станут сильнее, точно так же, как углубятся любовь и связь с семьей и друзьями".



Также актер поблагодарил всех за поддержку и заботу о нем и его семье.





