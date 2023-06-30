



Космолет SpaceShipTwo совершил успешный суборбитальный полет

После многолетних испытаний и технологических правок космолет SpaceShipTwo совершил успешную посадку после своего первого коммерческого суборбитального полета.



Как сообщила компания Virgin Galactic, запуск был осуществлен из космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико. Корабль Virgin Galactic носит название VSS Unity – это уже второй космолет, созданный в рамках проекта SpaceShipTwo.



VSS Unity стартовал не с Земли, а с борта другого воздушного судна VMS Eve – двухфюзеляжного самолета-носителя. Отстыковка Unity от Eve произошла на высоте примерно 15 км, после чего космолет поднялся еще примерно на 80-90 км.



На борту космолета находились шесть членов экипажа – двое американцев и четыре итальянца.



Научная миссия под названием Virtute 1 проводилась под эгидой ВВС и Национального исследовательского совета Италии. В рамках миссии проводились исследования по воздействию микрогравитации на организм человека.



На финальной высоте экипаж заглушил двигатели, после чего астронавты смогли испытать невесомость на протяжении нескольких минут. В общей сложности полет продлится около полутора часов.



Полет на VCC Unity позволит всем членам экипажа получить статус астронавтов: по меркам NASA и американских ВВС, его получают все, кто побывал на высоте свыше 80 км.



Следующий коммерческий суборбитальный полет Virgin Galactic планирует провести в августе.



