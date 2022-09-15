



Косметика Smashbox Loves Becca – когда две легенды становятся одним целым

Отличные новости для фанатов Becca Cosmetics: знаменитый хайлайтер бренда теперь будет сиять под новой маркой. Бренд профессиональной косметики Smashbox Cosmetics стал домом для легендарного косметического бренда Becca.







Smashbox, бренд профессиональной косметики из Лос-Анджелеса, с гордостью сообщает, что два культовых продукта марки Becca - хайлайтер и корректор - будут перезапущены под маркой Smashbox Loves Becca!

«Хорошие вещи должны оставаться с нами, — говорит Дэвис Фактор, основатель и старший вице-президент по международному креативу в Smashbox. - Мы чувствовали, что сохранение наследия бренда Becca — единственный вариант, который нас устраивает. Мы начали сотрудничать, чтобы сохранить самые любимые продукты Becca: прессованный хайлайтер Shimmering Skin Perfector и корректор для осветления кожи вокруг глаз, которые будут доступны в самых разных оттенках».



«Для нас речь идет не только о принятии бренда, но и о развитии, — добавляет Лори Тейлор Дэвис, главный визажист бренда профессионального макияжа Smashbox L.A. - Формулы Becca говорят сами за себя, но мы хотели еще больше усилить их звучание.

Разработка и расширение палитры оттенков также стали нашим инстинктивным выбором, и мы гордимся, что продолжаем рассказывать историю легендарной косметической марки».







Презентация первого продукта Smashbox Loves Becca в Израиле состоится в сентябре. Им станет культовый хайлайтер Shimmering Skin Perfector Pressed, а позже будет запущен осветляющий корректор для кожи вокруг глаз.



Shimmering Skin Perfector Pressed Highlighter - удостоенный наград хайлайтер с ультра-кремовой формулой, которая тает на коже и придает ей естественный, сияющий блеск. В отличие от традиционных прессованных порошковых хайлайтеров, уникальный состав объединяет сверхмелкие зернистые жемчужные пигменты с жидкостью для получения ультра-кремовой текстуры. Кремовая формула идеально сочетается, не выглядит блестящей и мерцающей, преломляя чистый свет со всех сторон для наиболее естественного сияния.







Как использовать – советы визажистов:



Начните с нанесения продукта на угловой хайлайтер или пушистую кисточку.

удостоенный наград хайлайтер с ультра-кремовой формулой, которая тает на коже и придает ей естественный, сияющий блеск. В отличие от традиционных прессованных порошковых хайлайтеров, уникальный состав объединяет сверхмелкие зернистые жемчужные пигменты с жидкостью для получения ультра-кремовой текстуры. Кремовая формула идеально сочетается, не выглядит блестящей и мерцающей, преломляя чистый свет со всех сторон для наиболее естественного сияния.Начните с нанесения продукта на угловой хайлайтер или пушистую кисточку.

Двигайтесь к высоким точкам щек, создавая С-форму при движении вверх по направлению к виску и дуге бровей.



Наносите в местах, где желательно больше сияния, например, на скулах, на переносице и подбородке. Повторяйте до достижения желаемого эффекта



Цена 135 шек. за 7 грамм.