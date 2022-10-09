



Косметика с розовой лентой: Estee Lauder и Clinique против рака груди

В рамках Месяца по повышению осведомленности о раке груди бренды Estee Lauder и Clinique выпускают 3 особенных продукта лимитированной серии, 30% выручки от продаж которых будут направлены на научные и медицинские исследования, которые помогут избавиться от рака. Ограниченные выпуски можно купить только в октябре.



В розовом дизайне выпущены культовая сыворотка Estee Lauder Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex, сумочка-лимитка, включающая 5 губных помад серии Estee Lauder Pure Color Envy и Moisture Surge - увлажняющий крем розового цвета от Clinique.



Estee Lauder Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex.







Лимитированная версия абсолютного бестселлера с эмблемой розовой ленточки на верхней части флакона. Универсальный восстанавливающий комплекс № 1 в мире для эффективной борьбы с визуальными признаками старения кожи.



Обогащенная технологией Chronolux™ Power Signal, обновленная сыворотка глубоко и быстро проникает в кожу. Она днем ​​и ночью борется с многочисленными визуальными признаками старения кожи, вызванными негативным воздействием факторов окружающей среды. Кожа выглядит более гладкой, ровной, молодой и сияющей, ее тон выравнивается.







Цена- 520 шек.



Можно найти во флагманском магазине Estée Lauder в торговом центре «Аялон» и на сайте www.esteelauder.co.il .



Сумочка-лимитка, включающая 5 оттенков губных помад в разных финишах роскошной серии Pure Color Envy.







Губная помада моделирует губы и окрашивает яркими цветами, которые дополнят оттенок вашей кожи.



Помада насыщает влагой, разглаживает и придает губам мгновенный объем. Кремовая текстура равномерно обволакивает губы, создавая приятное ощущение увлажненности. Заостренный кончик помады предназначен для точного и легкого моделирования изгибов губ. Стойкость 8 часов.



Цена - 200 шек



Можно найти во флагманском магазине Estée Lauder в торговом центре «Аялон» и на сайте www.esteelauder.co.il .



Moisture Surge от Clinique - специальный увлажняющий крем розового цвета.







Баночка розового цвета с оттиском розовой ленты символизирует Месяц осведомленности о раке груди.



Moisture Surge™ 100-Hour Auto-Replenishing Hydrator - легкий увлажняющий крем с гелевой текстурой проникает на глубину 10-ти слоев кожи и обеспечивает 100 (!) часов увлажнения даже после умывания.



Крем имеет легкую освежающую текстуру и не содержит отдушек.



Инновационное средство двойного действия активирует внутренние ресурсы кожи и обеспечивает постоянное увлажнение с помощью технологии Auto-Replenishment Technology.



В результате использования кожа приобретает необычайно увлажненный вид, естественный здоровый блеск и набирает объем.



Цена- 155 шек.



Можно купить в магазинах Clinique в торговых центрах Gindi TLV, «Ир Ямим» в Нетании и «Захав» в Ришон ле-Ционе, а также на сайте www.clinique.co.il



30% выручки от продаж этих продуктов будет передано в качестве пожертвования Ассоциации по борьбе с раком.



Всемирная кампания по повышению осведомленности о раке груди, которую проводит группа компаний Estee Lauder, стартовала и в этом году в 30-й раз под лозунгом: «30 лет мы едины в миссии покончить с раком молочной железы»!



Кампания «Месяц повышения осведомленности о раке молочной железы» в Израиле является частью глобальной кампании Estee Lauder, охватывающей более 70 стран и поддерживающей более 60 организаций. С помощью всемирной акции уже собрано свыше 108 миллионов долларов, которые были направлены на поддержку исследований, образовательную деятельность и медицинские услуги. Большая часть суммы, 86 миллионов долларов, пошла на финансирование 152 исследовательских проектов BCRF, которые ведутся последние 20 лет. Более 180 миллионов розовых ленточек было распространено по планете с одной целью: создать мир без рака груди.



В Израиле кампанию проводит группа компаний Estee Lauder совместно с Ассоциацией по борьбе с раком.



*На правах рекламы