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Кошка Тейлор Свифт - в топ-3 самых богатых питомцев в мире
07.01.2023 02:30 Алина Груднева

Кошка Тейлор Свифт - в топ-3 самых богатых питомцев в мире

Кошка популярной певицы Тейлор Свифт, шотландская вислоухая Оливия Бенсон, вошла в топ самых богатых питомцев в мире.

Согласно отчету All About Cats, она заняла третье место в списке.

Топ возглавили немецкая овчарка Гюнтер VI из Италии и звезда Instagram Нала Кэт. Состояние кошки певицы, которая набирает миллионы лайков в Instagram и даже снялась в нескольких клипах хозяйки и рекламе, оценивается в $97 миллионов.

Пес Гюнтер VI заработал 500 миллионов, а кошка Нала имеет 100 миллионов. 

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