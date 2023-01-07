



Кошка Тейлор Свифт - в топ-3 самых богатых питомцев в мире

Кошка популярной певицы Тейлор Свифт, шотландская вислоухая Оливия Бенсон, вошла в топ самых богатых питомцев в мире.



Согласно отчету All About Cats, она заняла третье место в списке.



Топ возглавили немецкая овчарка Гюнтер VI из Италии и звезда Instagram Нала Кэт. Состояние кошки певицы, которая набирает миллионы лайков в Instagram и даже снялась в нескольких клипах хозяйки и рекламе, оценивается в $97 миллионов.



Пес Гюнтер VI заработал 500 миллионов, а кошка Нала имеет 100 миллионов.