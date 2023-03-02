



Кошка из США заработала 100 млн долларов

В Лос-Анджелесе живет кошка Нала, у которой есть 4,4 млн подписчиков в Instagram, звание TikToker года и состояние в $100 млн долларов. Об этом пишет Daily Mail.



Очаровательную кошку Налу ее хозяйка Пуки взяла в приюте в Лос-Анджелесе.



В эфире This Morning , Пуки, настоящее имя которой Варисири Матачиттифан, рассказала, что в 2012 году решила начать делиться подвигами свей кошки в Instagram.



Хозяйка кошки сказала: “Я думаю, что она была самой первой кошкой в Интернете, которая будто бы говорила от своего имени, и, думаю, что это одна из причин, по которой людям это понравилось, это создало ее личность, и она просто действительно милая“.



С тех пор животное, в котором смешаны сиамская и табби породы, вдохновила целую марку корма для кошек на создание ее собственного ассортимента товаров и принесла своей хозяйке 100 миллионов долларов.



На вопрос, сколько времени занимает ведение учетной записи в социальных сетях, Пуки ответила: “Это была моя работа на полную ставку с самого начала и ее становиться все больше. Я действительно посвящаю все свое время созданию сообщества, где люди могут делиться мыслями и поддерживать друг друга”.



Говоря об идентичности бренда Налы и ее собственном капитале, Пуки сказала, что она все еще не верит в это.



Она сказала: “По сей день я все еще не верю в это, я не думала, что когда-либо буду здесь, даже разговаривая с вами по телевидению в Великобритании. Я так благодарна за все, что произошло, и я думаю, что все это произошло по какой-то причине“.



Пуки использует учетную запись Налы, чтобы распространять информацию о защите животных и собирать деньги для благотворительных организаций.