



Кошерное свидание

Что ищет супружеская пара после 40 лет, когда идет на свидание? — Тишину.



Вечеринки перестали интересовать после рождения ребенка, шумные бары тоже остались где-то позади.

Мы стали людьми, которые любят качественные рестораны с хорошим мясом.



Для свидания искали тихое, красивое место с парковкой.



Так что я сказала ему название Regina, и он поднял бровь. Потом я сказала ему, что там есть стейки, и он успокоился.



Ресторан «Regina» — это строго кошерный ресторан, отчего мой дорогой муж приподнял бровь. Где мы и где кошерно, но в то же время пока еда хорошая и стейк солидного размера, мы обязательно придем.



Хотя ресторан изначально создавался как ресторан для семей, в нем есть много приятных уголков для пар, ищущих уединения.



Официантка провела нас к столику подальше от всех семей и детей, и мы начали трапезу.



Regina, как и подобает ресторанам нового поколения, предлагает израильским посетителям меню захватывающего израильского фьюжн. Вместе с синией можно заказать изумительное карпаччо из свеклы или взять качественный стейк Энрико с паштетом из куриной печени или рубленой печенью по-еврейски.



Владелец ресторана смеется и говорит: «Мы хотели создать место, подходящее для всех категорий людей и всех вероисповеданий, со вкусной едой, которая объединяет семьи, друзей и людей».

















Фото предоставлены PR агентством.



И это действительно так, в отличие от всех закрытых или пустующих мест в районе вокзала, в Regina полно людей.



Атмосфера располагающая, меню интересное, блюда выглядят очень хорошо.



Итак, пока мы обсуждали учителя матанализа моего старшего сына, нам подали закуски, свекольное карпаччо и мясной рулет в восточном стиле.

Свекла была божественной, и мой партнер сказал, что выпечка просто восхитительна.

Пока мы попивали холодное пиво и обсуждали расходы на детей, нам подали основные блюда, и мы расслабились!



Стейк выглядит потрясающе и сочно, а асадо в грибном соусе было просто замечательно, мы забыли о школьных сборах, занятиях, неформальных планах и вернулись к тому, чтобы быть молодой парой, наслаждающейся друг другом и, конечно же, хорошей едой.



Мы вспомнили, что были на свидании, договорились не говорить о детях еще как минимум полчаса и сосредоточились на себе.

Немного тяжело смотреть друг на друга, поедая правильно приготовленный 300-граммовый стейк, но время от времени мы ловили романтические взгляды и в основном смеялись.

Пиво лилось рекой, и тарелки опустошались вилка за вилкой, наша приятная официантка спросила, готовы ли мы к десерту.

К десерту мы были не готовы, так как блюда в ресторане приличные и свободного места в желудке не осталось, но мы заказали кофе и закончили им наше маленькое свидание.



Ресторан Regina удивил, как вкусом, так и обслуживанием. И для всех тех, кто недоумевает, кошер может быть очень вкусным, если используются качественные ингредиенты и повар знает, что делает!



Мы попрощались с рестораном и вернулись домой в реальность, с полным животом вкусных впечатлений.



Не знаю, получится ли протянуть еще несколько недель с рутиной до следующего свидания.



Рекомендуется сделать предварительный заказ — https://reginarest.co.il/





Фото предоставлено PR агентством



Ресторан Regina расположен в захватывающем средиземноморском архитектурном здании 19 века. Стена и железные ворота окружают внутренний двор, украшенный растениями и цветами, а вокруг него комнаты, выложенные плиткой терраццо, полы расписаны в духе того времени, здесь аутентичные двери и ставни, люстры (канделябры) и предметы «из прошлого». В задней части находится волшебный сад, балкон и лужайка, которые являются волшебным и тихим уголком в самом сердце вокзального комплекса.

Кухня и меню Regina также сохраняют аутентичность, отражающую дух времени. Меню состоит из лучших блюд и продуктов различных израильских поселений. Вдохновение для меню исходит из ностальгического расположения вокзального комплекса, куда иммигранты прибывали на поезде и привозили с собой различные рецепты, которые вместе создали еврейскую/израильскую кухню, которую мы знаем сегодня, и по традиции мы также её придерживаемся.

Regina специализируется на малых и средних мероприятиях. В распоряжении гостей три приватных комнаты разной площади и два примыкающих друг к другу дворика. В отдельных залах можно проводить мероприятия от 6 до 25 человек, а внутренние дворики ресторана предназначены для более крупных мероприятий от 70 до 150 человек. В ресторане можно провести любое мероприятие, частное или деловое. Меню ресторана разнообразно как по ценам, так и по формату, что дает возможность для максимального удовлетворения.