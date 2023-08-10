



Кортни Кардашьян возмутила поклонников своими высказываниями о беременности

44-летняя мама троих детей ожидает своего первого ребенка от мужа Трэвиса Баркера и с удовольствием делится своим опытом с поклонниками. Но, увы, ее недавний пост вызвал странную критику из-за слов, которыми звезда реалити-шоу сопроводила свои фотографии, пишет Metro.



На снимках Кортни сияет, демонстрируя свой бюст в красном бикини.



Под тремя фотографиями, на которых она нежится в лучах солнца, основательница Lemme написала: "Растить тебя во мне, мой сын, - величайшее благословение, честь и радость".



Странно, но некоторые подписчики восприняли надпись Кортни как выпад против троих детей, которых она родила от Скотта Дисика. Пользователи сети пишут: "Мейсон, Пенелопа и Рейн читают это как ", "А как же ваши другие дети, которые у вас были?", "Я нахожу это таким странным, что она ведет себя так, как будто только ребенок от Трэвиса был желанным, а остальные трое - ошибка, может, она так и не думает, но ее поведение наводит на такие мысли" и "Ты забыла о своих других троих?".



К счастью, нашлись и другие, кто указал на нелепость подобных высказываний, особенно учитывая долгий путь Кортни к ЭКО.



“То, что люди читают во всем, что с ними происходит, только мешает. Рождение любого ребенка - это величайшее благословение и радость, когда это то, к чему ты отчаянно стремился или чего так хотел. Это не отменяет ее любви к другим детям. Господи”, - заметил один из пользователей социальных сетей.

Другой добавил: "Люди больны. Она боролась за этого ребенка вместе со своим нынешним мужем, конечно, это особенное событие и честь носить этого ребенка".



До беременности Кортни откровенно рассказывала о своих попытках зачать ребенка с музыкантом в социальных сетях и на реалити-шоу "Кардашьяны".

Она рассказала, что более года назад сделала перерыв в ЭКО после того, как лечение "ввело ее в менопаузу и вызвало "депрессию".



