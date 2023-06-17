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кортни кардашьян беременна | Фото: скриншот
17.06.2023 15:03 Алина Груднева

Кортни Кардашьян удивила мужа новостью о беременности

Теледива Кортни Кардашьян объявила о том, что ждет ребенка от супруга - солиста Blink-182 Трэвиса Баркера.

О радостном событии она рассказала ему на стадионе во время выступления музыкального коллектива.

Поделиться с мужем и всем миром этой новостью она решила весьма необычным способом. Знаменитость подняла плакат, надпись на котором гласила: "Трэвис, я беременна".

Для Кортни это будет уже четвертый по счеты ребенок. Предыдущих троих она родила от диджея Скота Дисика. Зато совместным с Трэвисом, с которым она живет больше двух лет, малыш будет первым.


 

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