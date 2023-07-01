



Кортни Кардашьян сменила имя

Кортни Кардашьян решила сменить имя на водительских правах, чтобы оно отражало ее брак с с Трэвисом Баркером, от которого она ждет ребенка.



Фотографией удостоверения она поделилась на своей странице в Instagram.



"Скажи мое имя", — подписала 44-летняя Кортни под снимком.



В частности, теперь в водительских правах она значится как Кортни Кардашьян Баркер.



В качестве объяснения этого поступка она обнародовала в сторис скриншот со свадебного веб-сайта The Knot, который гласил: "Для невесты уже давно существует традиция брать фамилию мужа, и традиционно она отказывается от своего второго имени. Тогда фамилия ее мужа становится ее новой фамилией".Для любопытных поклонников, которые задаются вопросом, почему она отказалась от своего второго имени, Мэри, она подписала: "На случай, если вы этого не знали…".