Кортни Кардашьян сменила имя
Кортни Кардашьян решила сменить имя на водительских правах, чтобы оно отражало ее брак с с Трэвисом Баркером, от которого она ждет ребенка.
Фотографией удостоверения она поделилась на своей странице в Instagram.
"Скажи мое имя", — подписала 44-летняя Кортни под снимком.
В частности, теперь в водительских правах она значится как Кортни Кардашьян Баркер.
В качестве объяснения этого поступка она обнародовала в сторис скриншот со свадебного веб-сайта The Knot, который гласил: "Для невесты уже давно существует традиция брать фамилию мужа, и традиционно она отказывается от своего второго имени. Тогда фамилия ее мужа становится ее новой фамилией".
Для любопытных поклонников, которые задаются вопросом, почему она отказалась от своего второго имени, Мэри, она подписала: "На случай, если вы этого не знали…".