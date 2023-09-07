



Кортни Кардашьян понадобилась “срочная операция на плоде”

44-летняя Кортни Кардашьян поделилась в Instagram черно-белым снимком, на котором она и ее муж держатся за руки на больничной койке.

Кардашьян поблагодарила врачей за “спасение жизни ее ребенка”, свою мать и своего мужа Трэвиса Баркера, который был вынужден прервать европейский тур своей группы Blink-182.



“Я буду вечно благодарна замечательным врачам за спасение жизни нашего ребенка. Я бесконечно благодарна своему мужу, который примчался ко мне с гастролей, чтобы быть со мной в больнице, позаботиться обо мне и стать моей опорой. И моей маме: спасибо, что держала меня за руку”, – написала звезда.

Затем Кортни рассказала, что, несмотря на сложную беременность, она все же “не была готова к тому, что произошло”.



“У меня появилось совершенно новое понимание и уважение к мамам, которым приходилось бороться за своих детей во время беременности”, – написала она. “Слава Богу. Выйти из больницы с моим малышом в животике и в безопасности было самым настоящим благословением”.



Группа Трэвиса Blink-182 объявила 1 сентября об отсрочке некоторых концертов европейского тура из-за “неотложных семейных дел”, вынудивших его помчаться домой.