Корреспондентку ВВС по дезинформации и фактчекингу уличили во лжи в резюме

Корреспондентка BBC Марианна Спринг, получившая известность благодаря своим репортажам о том, как социальные сети используются для распространения фейков, столкнулась с обвинением в том, что она предоставила ложную информацию в своем резюме. Об этом сообщает The New European.



Около пяти лет назад Спринг пыталась устроиться на работу в качестве фрилансера в Москве в американское новостное издание Coda Story. Подав резюме главному редактору сайта Наталье Антелаве в 2018 году, Спринг заявила, что работала вместе с корреспондентом BBC Сарой Рейнсфорд над освещением “восприятия России" во время чемпионата мира по футболу 2018 года.



Антелава, сама бывшая журналистка BBC обнаружила ложь после проверки резюме. Тогда Спринг отправила электронное письмо с извинениями за “ужасное заблуждение”.



“Я только общалась с Сарой, пока она работала, и болтала с ней, но не более того. Все остальное в моем резюме – чистая правда”, – написала она.



По ее словам, единственным объяснением подачи ложных данных было “отчаянное желание работать в Москве” и она думала, что “это не будет иметь большого значения”, что, по ее признанию, было “наивным и глупым”.



“Говорить мне, что вы блестящий репортер, который проявляет порядочность и честность, когда вы буквально продемонстрировали обратное, было ужасной идеей”, – ответила ей глава Coda Story. “Я уверена, что если вы воспользуетесь этим уроком, и все наладится”.



Спринг, которую в августе прошлого года повысили до должности корреспондента по дезинформации и социальным сетям, работала в Panorama и ведет собственный подкаст BBC под названием Marianna In Conspiracyland.



Она входит в команду BBC Verify, которая занимается фактчекингом, противодействием дезинформации и “объяснением сложных историй в поисках истины”.