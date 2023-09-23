



Корреспондент оконфузился в прямом эфире из-за AR-фильтров – видео

Телерепортер из США оконфузился в прямом эфире, не отключив перед трансляцией AR-фильтры в Facebook. Ролик стал вирусным и распространился в сети.



Журналист из Северной Каролины Джастин Хинтон должен был провести репортаж о сильном снегопаде в городе Эшвиль. Перед выходом в прямой эфир он забыл выключить маски в приложении. Так в эфире у репортера появилась борода и шляпа волшебника, маска кота, робота и другие смешные образы.



О конфузе Джастин узнал только когда ролик стал набирать популярность в сети. Видео стало вирусным и собрало более 350 тысяч просмотров.



Хинтон воспринял инцидент с юмором и призвал зрителей почаще улыбаться.



