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Корреспондент оконфузился в прямом эфире из-за AR-фильтров – видео
23.09.2023 20:36 Наталья Богинская

Корреспондент оконфузился в прямом эфире из-за AR-фильтров – видео

Телерепортер из США оконфузился в прямом эфире, не отключив перед трансляцией AR-фильтры в Facebook. Ролик стал вирусным и распространился в сети.

Журналист из Северной Каролины Джастин Хинтон должен был провести репортаж о сильном снегопаде в городе Эшвиль. Перед выходом в прямой эфир он забыл выключить маски в приложении. Так в эфире у репортера появилась борода и шляпа волшебника, маска кота, робота и другие смешные образы.

О конфузе Джастин узнал только когда ролик стал набирать популярность в сети. Видео стало вирусным и собрало более 350 тысяч просмотров.

Хинтон воспринял инцидент с юмором и призвал зрителей почаще улыбаться.

 

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