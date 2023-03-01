



Коронное блюдо Моники: Кортни Кокс угостила принца Гарри галлюциногенами?

Скандальные мемуары герцога Сассекского уже вызвали много вопросов и раскрыли много тайн. Но не только жизнь автора затрагивает книга, она вытаскивает множество скелетов из шкафов звездных знакомых. В том числе актрисы Кортни Кокс.



Представитель британской монархии рассказал о том, как проводил каникулы в Калифорнии. Один из приятелей предложил остановиться в доме Кортни в Лос-Анджелесе и принц, будучи страстным поклонником сериала “Друзья”, в котором Кокс исполнила роль Моники Геллер, тут же согласился.



Закончилось пребывание в доме актрисы вечеринкой, в ходе которой принц Гарри подошел к холодильнику и обнаружил огромную коробку конфет с галлюциногенными грибами. Не зная о составе лакомства, они с другом проглотили несколько, запивая текилой. Позже они столкнулись с сильными галлюцинациями.



Кортни Кокс прокомментировала ситуацию, отмечая, что герцог Сассекский действительно останавливался у нее, но ничем запрещенным его не угощали:



«Он пробыл здесь пару дней, возможно, два или три. Мне он действительно показался хорошим парнем. Я не читала книгу. На самом деле я хотела бы ее прочитать, потому что слышала, что она действительно интересная. Но да, мне об этом сообщили. Я не говорю, что там были грибы! Я определенно не кормила его этими конфетами».