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Коронавирусный круиз: лайнер с 800 зараженными прибыл в Сидней
12.11.2022 20:01 Ольга Белозерова

Коронавирусный круиз: лайнер с 800 зараженными прибыл в Сидней

Туристический круизный лайнер Majestic Princess, перевозящий около 800 пассажиров с COVID-19, пришвартовался в Сиднее.

Около 4600 пассажиров и членов экипажа находились на борту корабля, когда он пришвартовался. То есть примерно у каждого пятого был коронавирус, сообщает ВВС

Маргерит Фитцджеральд, президент круизного оператора Carnival Australia, сказала, что большое количество случаев заболевания начали выявлять примерно в середине 12-дневного рейса.

Как она отметила, большинство зараженных не испытывали симптомов, либо они были легкими. 

По словам Фитцджеральд, персонал будет помогать всем заболевшим "получить доступ к частному транспорту и жилью, чтобы завершить период изоляции". 

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