



Коронавирусный круиз: лайнер с 800 зараженными прибыл в Сидней

Туристический круизный лайнер Majestic Princess, перевозящий около 800 пассажиров с COVID-19, пришвартовался в Сиднее.



Около 4600 пассажиров и членов экипажа находились на борту корабля, когда он пришвартовался. То есть примерно у каждого пятого был коронавирус, сообщает ВВС.



Маргерит Фитцджеральд, президент круизного оператора Carnival Australia, сказала, что большое количество случаев заболевания начали выявлять примерно в середине 12-дневного рейса.



Как она отметила, большинство зараженных не испытывали симптомов, либо они были легкими.



По словам Фитцджеральд, персонал будет помогать всем заболевшим "получить доступ к частному транспорту и жилью, чтобы завершить период изоляции".