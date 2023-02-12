



Коронация Чарльза III: Букингемский дворец представил эмблему мероприятия

Никакие скандальные истории, касающиеся клоролевской семьи в Великобритании, не могут отменить одного - восхождения на престол короля Чарльза III и его супруги Камиллы.



Торжественная церемония, на которой они будут по всем традициям провозглашены королем и королевой-консортом, состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. А пока к большому событию, до которого осталось чуть меньше трех месяцев, идет усиленная подготовка. И накануне Букингемский дворец представил один из ее результатов – официальную эмблему коронации, наполненную мощным личным символизмом.



Круглая эмблема, украшенная цветочным рисунком – творение рук легендарного дизайнера продуктов компании Apple Джона Айва и его творческой команды LoveFrom. И каждый элемент в этом изображении не случаен.



Как пояснили в Букингемском дворце, украшающие эмблему цветы символизируют любовь короля к миру природы, сочетая флору четырех народов Великобритании: роза - Англию, чертополох - Шотландию, нарцисс - Уэльс и трилистник - Северную Ирландию. Растения складываются в корону Св. Эдуарда, которая будет использоваться в коронации. Что касается выбора цветов, то они легко расшифровываются – эмблема была разработана с использованием красного, белого и синего цвета флага Великобритании.