



Коронация Чарльза III: Букингем обнародовал план мероприятий

Коронация Чарльза III и королевы-консорт Камиллы состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Торжественную службу проведет архиепископ Кентерберийский. В Великобритании с 6 по 8 мая будут официальные выходные. В эти дни люди смогут собраться для празднования исторического события.

Букингемский дворец опубликовал план мероприятий, которые пройдут в Соединенном Королевстве.



6 мая – суббота

Служба коронации в Вестминстерском аббатстве.



Королевские супруги прибудут в аббатство в "Королевской процессии". После службы король и королева-консорт вернутся во дворец в более торжественной "Коронационной процессии".



В Букингемском дворце король и королева-консорт вместе с другими членами монаршей семьи выйдут на балкон, чтобы завершить торжественные мероприятия дня.



7 мая – воскресенье

Коронационный концерт в Виндзорском замке.



Мероприятие, которое будет транслироваться в прямом эфире BBC и BBC Studios, объединит иконы мировой музыки и современных звезд. Оркестр мирового класса сыграет интерпретацию музыкальных произведений под руководством некоторых из самых известных артистов. Выступления будут сопровождаться постановкой и эффектами, размещенными на восточной лужайке замка. Кроме звезд на шоу также эксклюзивно выступит Коронационный хор вместе с Виртуальным хором, состоящий из певцов со всего Содружества.



Большой коронационный обед.

Всю Великобританию приглашают развлечься вместе на больших коронационных обедах в общенациональном акте празднования и дружбы – от чашки чая с соседом до уличной вечеринки.



8 мая – понедельник

Big Help Out.

Целью Big Help Out является использование волонтерства, чтобы объединить сообщества и создать длительное наследие волонтерства от Коронационных выходных.

Елизавета II короновалась 2 июня 1953 года. Тогда на церемонии присутствовало 8 тысяч гостей из 129 стран мира. На коронацию Чарльза III планируют пригласить около 2 тысяч гостей. В частности, может быть меньше членов королевской семьи и чиновников со всего мира, а сама церемония будет сокращена из-за возраста Чарльза.