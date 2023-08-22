



Королеву Камиллу постигла трагедия

На 78-м году жизни скончался первый возлюбленный королевы Камиллы Кевин Берг.



По данным The Daily Mail, похороны Берга состоятся в сентябре.



Его семья намерена сделать пожертвование в Британский фонд сердца.



Камилла познакомилась с Бергом на вечеринке в Найтсбридже в 1965 году. Он сразу же покорил ее сердце. Долгое время они были вместе, однако будущая королева-консорт решила разорвать с ним отношения.



В 1973 году Камилла вышла замуж за своего первого мужа, офицера Эндрю Паркера Боулза. От этого брака она родила двоих детей - Тома и Лору.



Тем временем, Кевин Берг к 42 годам остепенился, став дипломированным бухгалтером. Он женился на менеджере по рекламе, с которой прожил в браке 14 лет. От второго брака у него остался сын Макс