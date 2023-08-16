



Королевское возвращение: Меган Маркл подогрела слухи о соцсетях

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подогрела слухи о том, что готова вернуться в социальные сети.



По данным британского таблоида The Sun, супруга принца Гарри сделала селфи с художницей Клео Уэйд и знаменитым стилистом Кади Ли.



Снимок опубликовала Кади, пояснив, что все трое встретились в Калифорнии, чтобы отпраздновать, хоть и с запозданием, 42-й день рождения Меган. Это стало первым толчком для подозрений о том, что Маркл готова к "королевскому возвращению" в соцсети, ведь она старается ни с кем не фотографироваться для Instagram.







Слухи подогрел также появившийся в это же время загадочный аккаунт с ником @Meghan. На главной аватарке стоит снимок с розовыми цветами. Несмотря на то, что там нет еще ни одной публикации, на страницу уже подписались чуть менее 70 тысяч подписчиков, в том числе, подруга герцогини Кади.



