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Королевский эксперт: у Гарри и Меган еще есть шанс на прощение
31.12.2023 04:35 Алина Груднева

Королевский эксперт: у Гарри и Меган еще есть шанс на прощение

У принца Гарри и его супруги Меган Маркл еще есть шанс на прощение королевской семьи.

По данным газеты Еxpress, такое мнение выразил королевский эксперт Ричард Иден.

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По его словам, чтобы наладить отношения с родственниками, им все придется извиниться и признать тот факт, что их поведение в последние годы было непозволительным.

По мнению Идена, в таком случае парочка сможет реабилитироваться, как это смогла сделать герцогиня Йоркская Сара Фергюсон и ее бывший муж принц Эндрю, которых впервые за 30 лет пригласили в Сандрингем на Рождество.

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