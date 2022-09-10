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Королевских пчел известили о смерти Елизаветы II
10.09.2022 19:34 Алина Груднева

Королевских пчел известили о смерти Елизаветы II

Королевских пчел, живущих на на территории Букингемского дворца и Кларенс-хауса, известили о смерти королевы Елизаветы II и коронации ее наследника Карла III.

 
Об этом сообщает Daily Mail.
 
К пчелам отправился королевский пчеловод, соблюдая древнюю традицию.
 
Джон Чеппел обернул семь ульев черными траурными лентами. После этого "тихим голосом" он известил пчел о смерти королевы.
 
"Надо постучать по каждому улью и проговорить: "Хозяйка умерла, но вы не улетайте. Новый хозяин будет для вас хорошим", - рассказал Чеппел о тайном ритуале.

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