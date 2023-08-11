



Королевские перестановки: Уильям будет командовать подразделением Гарри

Принц Уильям примет командование над бывшим армейским подразделением Гарри после того, как король Чарльз III произвел перестановку в военных назначениях в королевской семье. Его Величество решил назначить своего старшего сына полковником-главнокомандующим Армейского воздушного корпуса, в котором герцог Сассекский служил пилотом вертолета Apache в Афганистане,



Также Чарльз III предоставил принцессе Уэльской три новые должности. Среди них: коммодор-главнокомандующий Военно-воздушного флота – звание, которое ранее носил принц Эндрю, отнятое у него после процесса о сексуальном насилии.



Еще одно звание герцога Йоркского – полковник-главнокомандующий Королевского ирландского полка – король Карл передал Софи, герцогине Эдинбургской.

Объявляя об изменениях, Министерство обороны сообщило, что Уильям, получивший квалификацию пилота поисково-спасательной службы RAF, теперь является полковником-главнокомандующим Армейского воздушного корпуса. Это означает, что он будет представлять воздушно-десантное крыло армии, включая бывшее подразделение своего брата – 662-ю эскадрилью.



Джо Литтл, управляющий редактор журнала Majesty, считает, что "вполне возможно", что если бы Гарри “не ушел из королевской жизни, лишившись почетных военных званий, он мог бы получить это звание”.





