



Королевские извинения: Меган, Гарри и расизм

После выпуска Меган и Гарри документального сериала для Netflix, конфликт между парой и королевской семьей обострился. Масло в огонь подлило и извинение, которое муж с женой потребовали от Букингемского дворца, прежде чем задумываться об участии в коронации короля Карла |||.



Речь об извинениях зашла после того, как стали известны подробности встречи леди Сьюзан Хасси и Нгози Фулани, 83-летней женщиной, которая служила фрейлиной покойной королевы в течение 60 лет, а также является крестной матерью принца Уильяма и главой благотворительной организации. На королевском приеме леди начала выяснять, из какого именно уголка Африки темнокожая Нгози Фулани, не веря, что та является британкой. За что во время встречи принесла свои извинения.



Королевскую семью поставил в тупик тот факт, что герцоги Сассекские требуют начать переговоры. Ведь публичные разбирательства королю ни к чему, а за что извиняться – непонятно. Ведь это не проявление расизма, по словам принца Уэльского, неприемлемого в обществе, как в случае с Нгози Фулани.