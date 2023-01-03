



Королевская семья устала от "постоянной лжи" принца Гарри

Члены королевской семьи устали от постоянных поток дезинформации со стороны принца Гарри и его супруги Меган Маркл.



Об этом сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на источники.



Соответствующий комментарий был сделан после того, как принц Гарри в интервью рассказал, что хочет помириться с семьей, которая в свою очередь, якобы не намерена идти на такой шаг. Букингемский дворец официально его слова пока что не прокомментировал.



"Постоянный поток дезинформации Гарри довольно утомителен, и он прекрасно понимает, что маловероятно, что они будут участвовать в словесной битве", - сказал королевский источник.



По словам другого инсайдера, слова принца Гарри об отсутствии намерения со стороны семьи помериться с ним является откровенной ложью.