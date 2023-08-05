



Королевская семья проигнорировала день рождения Меган Маркл

Королевская семья в этом году публично не поздравляла Меган Маркл с днем рождения.



Герцогине Сассекской в пятницу, 4 августа, исполнилось 42 года.



По словам источников, вместе с друзьями, но без своего мужа, Меган решила отпраздновать такую дату, посетив показ фильма "Барби" в Калифорнии. А Букингемский дворец, тем временем, хранил молчание относительно дня рождения Маркл.



Представитель дворца пояснил TMZ, что публично принято поздравлять с таким праздником только тех членов семьи, которые выполняют королевские обязанности. А Меган и принц Гарри после переезда в США этого не делают.



Что примечательно, с 41-м днем рождения Кейт Миддлтон поздравляла Маркл.