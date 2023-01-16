



Королевская семья пойдет на "мирные переговоры" с принцем Гарри перед коронацией

Королевская семья намерена провести "мирные переговоры" с принцем Гарри до коронации его отца.



Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.



Предполагается, что мирные переговоры могут состояться в ближайшие месяцы, когда Гарри прилетит из США в Великобританию для встречи с отцом королем Чарльзом и братом принцем Уильямом.



Один из источников отметил, что от обеих сторон потребуется гибкость на фоне разногласий в семье и выхода в свет нашумевших мемуаров "Запасной", в которых принц рассказывает о стычках с братом и обвиняет королеву-консорт в утечке информации в прессу.



Уточняется, что стороны встретятся для последней попытки примирения перед коронацией, поскольку отсутствие Гарри на церемонии грозит превратиться "в цирк".



Комментарии были сделаны после того, как принц в одном из интервью сказал, что хочет примирения с семьей, которая не желает идти на этот шаг. Он отметил, что "мяч теперь на их стороне".



"Есть многое, что нужно обсудить, и я очень надеюсь, что они готовы сесть и поговорить об этом", - сказал тогда Гарри.



Как выяснилось, некоторые члены королевской семьи не хотели, чтобы он присутствовал на мероприятии, из-за опасений того, что личные разговоры потом в итоге будут вынесены на всеобщее обозрение.