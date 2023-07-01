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принц Уильям и Кейт
01.07.2023 01:31 Евгения Маркова

Королевская семья обнародовала годовой доход принца Уильяма

Уже не первое десятилетие в Великобритании идут споры по поводу состояния членов королевской семьи. Миллионы долларов, которые идут на их содержание, активно обсуждают, в частности, антимонархисты. У них появился новый повод подвергнуть критике жителей Букингемского и других дворцов. Стало известно, сколько в год получает принц Уэльский, Уильям.  Об этом сообщает издание US Weekly.

Британская королевская семья обнародовала годовые финансовые отчеты. Согласно им, 41-летний принц Уильям, наследник престола, получает примерно 7,5 миллионов долларов в год. Сообщается также, что расходы короля Чарльза III выросли на 5 процентов.

"Герцогство – это частное имение, обеспечивающее доход герцогу Корнуольскому и его семье для финансирования его официальной, благотворительной и частной деятельности. Это управляется в гармонии с природной средой и во благо местных общин, чтобы с гордостью передаваться следующим поколениям", – говорится в отчете .

Уильям был назван в отчете герцогом Корнуольским. Этот титул раньше принадлежал его отцу, королю Чарльзу III. Уильям является 25-м герцогом Корнуольским, но официально Уильям – принц Уэльский.

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