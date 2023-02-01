Королевская семья хранит молчание после оглушительных откровений в книге принца
Мемуары герцога Сассекского "Запасной" появились на прилавках книжных магазинов 10 января.
Среди потрясающих заявлений — рассказ Гарри о драке со своим братом принцем Уильямом в 2019 году, в результате которой он получил "видимые травмы".
Предполагаемая конфронтация произошла во время скандала, в ходе которого наследник престола "схватил меня за шиворот" и "повалил на пол", а Меган заклеймил "трудной", "грубой" и "резкой", пишет принц Гарри, добавляя, что Уильям отступил, но позже вернулся, "выглядя сожалеющим и извиняющимся".
В мемуарах герцога Сассекского также рассказывается о многих сложных моментах в королевской семье:
- Король Чарльз умолял своих сыновей не "превращать мои последние годы в страдание", когда они встретились на похоронах принца Филиппа в апреле 2021 года.
- Уильям и Гарри были обеспокоены тем, что их отец женится на Камилле, ныне королеве-консорте.
- Герцог Сассекский рассказал о последних минутах рядом с королевой Елизаветой II перед ее смертью.
- Принц раскрыл количество боевиков Талибана, которых, по его словам, он убил во время службы в Афганистане.
- Гарри также признался, что в подростковом возрасте употреблял различные наркотики, и назвал потерю девственности "унизительным опытом".
Оглушительное молчание королевского дворца вряд ли удивительно - для него быть втянутым в затяжную вендетту с отчужденными членами семьи может быть хуже, чем закрытие глаз на "грязное белье". В вакууме монархия будет вынуждена выносить непристойные заголовки в СМИ, зная, что со временем они растворятся в потоке новостей.
Но молчание не решает насущной проблемы дворца. Общественная реакция на скандальные выдержки из книги разделилась. С одной стороны, есть мнение, что откровения Гарри нанесут ущерб монархии и подорвут позиции короля в то время, когда он пытается показать, как институт монархии модернизируется.
Многие задаются вопросом, наступит ли момент, когда дворец будет вынужден ответить. Другие, тем временем, считают последний выпад герцога Сассекского неуместным и отмечают, что во всех семьях есть разногласия и незачем выставлять их на всеобщее обозрение, и что в конечном итоге подход Гарри может иметь для него неприятные последствия.
Одно можно сказать с уверенностью после ознакомления с книгой - степень гнева герцога на то, что он является "запасным" наследником, очень велика.
Многие смогут сочувствовать соперничеству между братьями и сестрами, которое описывает принц, и другим моментам его опыта, но суровая реальность такова, что монархия по самой своей природе иерархична.
Если дворец оставит претензии без ответа, это означает, что его рассказ станет частью нашей коллективной памяти о королевской семье.