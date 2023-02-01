



Королевская семья хранит молчание после оглушительных откровений в книге принца

Мемуары герцога Сассекского "Запасной" появились на прилавках книжных магазинов 10 января.



Среди потрясающих заявлений — рассказ Гарри о драке со своим братом принцем Уильямом в 2019 году, в результате которой он получил "видимые травмы".



Предполагаемая конфронтация произошла во время скандала, в ходе которого наследник престола "схватил меня за шиворот" и "повалил на пол", а Меган заклеймил "трудной", "грубой" и "резкой", пишет принц Гарри, добавляя, что Уильям отступил, но позже вернулся, "выглядя сожалеющим и извиняющимся".



В мемуарах герцога Сассекского также рассказывается о многих сложных моментах в королевской семье:

Король Чарльз умолял своих сыновей не "превращать мои последние годы в страдание", когда они встретились на похоронах принца Филиппа в апреле 2021 года.

Уильям и Гарри были обеспокоены тем, что их отец женится на Камилле, ныне королеве-консорте.

Герцог Сассекский рассказал о последних минутах рядом с королевой Елизаветой II перед ее смертью.

Принц раскрыл количество боевиков Талибана, которых, по его словам, он убил во время службы в Афганистане.

Гарри также признался, что в подростковом возрасте употреблял различные наркотики, и назвал потерю девственности "унизительным опытом".

Офис принца Уильяма в Кенсингтонском дворце, а также Букингемский дворец и сами Сассексы отказались комментировать выход книги и разоблачения семейных проблем Виндзоров.Оглушительное молчание королевского дворца вряд ли удивительно - для него быть втянутым в затяжную вендетту с отчужденными членами семьи может быть хуже, чем закрытие глаз на "грязное белье". В вакууме монархия будет вынуждена выносить непристойные заголовки в СМИ, зная, что со временем они растворятся в потоке новостей.Но молчание не решает насущной проблемы дворца. Общественная реакция на скандальные выдержки из книги разделилась. С одной стороны, есть мнение, что откровения Гарри нанесут ущерб монархии и подорвут позиции короля в то время, когда он пытается показать, как институт монархии модернизируется.Многие задаются вопросом, наступит ли момент, когда дворец будет вынужден ответить. Другие, тем временем, считают последний выпад герцога Сассекского неуместным и отмечают, что во всех семьях есть разногласия и незачем выставлять их ​​на всеобщее обозрение, и что в конечном итоге подход Гарри может иметь для него неприятные последствия.Одно можно сказать с уверенностью после ознакомления с книгой - степень гнева герцога на то, что он является "запасным" наследником, очень велика.Многие смогут сочувствовать соперничеству между братьями и сестрами, которое описывает принц, и другим моментам его опыта, но суровая реальность такова, что монархия по самой своей природе иерархична.Если дворец оставит претензии без ответа, это означает, что его рассказ станет частью нашей коллективной памяти о королевской семье.