



"Королевой светской жизни самоназначилась жена главного гробовщика МО РФ"

Популярная российская блогерша Корпускула опубликовал пост, стремительно ставший виральным.



Корпускула дает убийственно четкие определения тому, что сегодня в РФ считается “светской жизнью” и заполнило все медиа-пространство, независимо от того, где находятся “звезды” в Москве или Дубаи:



"

Вчера пол телеграма было в репостах из канала Dубай Report о новогоднем угаре русского Дубая, названного современной Касабланкой - территорией, где на одной сцене сходятся только что отдавший патриотический долг на Первом канале Газманов, вычеркнутый оттуда же (из подборки прошлогодних номеров) Меладзе и безотказные Иванушки. По соседству выступают Павел Воля, вывезший заодно и жену с её шоу на заработки, Максим Галкин и Семён Слепаков. Там же регулярно чешет писатель Беспринципкин, правда, список его "чтецов" сократился до не менее беспринципного Гоши Куценко.



Веселится и ликует весь Дубай, столица российских инфоцыган и криптовалютных мотиваторов, застолбивших золотоносные участки даже раньше, чем "консьержи" и "промоутеры". Консьерж - это профессиональный пройдоха, за немалые деньги обеспечивающий новоприбывшему клиенту присутствие в правильных местах в правильное время, даже если вход туда бесплатный и безо всякой записи. Лоцманы и навигаторы для тех, кто "знает, чего хочет в этой жизни" (как писали в дубайском чате), но не знает, как.

Где-то там же празднуют маркитанты, поставщики "продукции двойного назначения", застенчиво именуемой "гуманитаркой", поскольку, как выяснилось из недавнего демарша таможни, через Эмираты и идет основной поток этого добра, а главные выгодополучатели - логисты и посредники.

Всплыли забытые имена - Тарико, Полонский.



Москва в сравнении выглядит бледно, там и праздничное расписание вдвое короче. В Карлтоне, уже без Ритца, выступает побитая молью несмотря на толстый слой нафталина группа На-На, а первого января перед любителем культуры встает нелегкий выбор между "Щелкунчиком" в Большом и концертом Евгения Петросяна. Вечер можно завершить на выступлении группы "Божья коровка". И всё это теперь называется светскими мероприятиями.

В поредевшей светской иерархии случилась социальная революция - последние стали первыми, что не помешало сопутствующему полу- и недо- глянцу пристроиться еще ниже и облизывать уже Потупчик и Стрелец, а на подступах и вовсе "производительница мыла Яна Виндзор". Виндзор! Отчество, надеюсь, Карловна?



Королевой светской жизни самоназначилась Виктория Шелягова, и как-то все забыли про её мужа, напомню, генерального директора ЗАО «Военно-Мемориальная компания». Его бизнес сейчас на подъеме, "...новая нефть", так что девушки буквально гуляют на гробовые в "атмосфере праздника". Это не икра на блинчиках, это могильная земля.



Но где-то рядом слышны голоса русских айтишников из Антальи, и "креативного класса" из Еревана и Бишкека, вещает либерота из Вильнюса, Риги и Берлина, в Петербурге опять везут кому-то теплую обувь и продукты на три дня. Вот он русский мир. От Дубая и до самых до окраин. И главный вопрос этого года не "с кем", не "где вы были...", а "кто я?" и "где здесь я?". Собери себя сам."