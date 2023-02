Королева Нидерландов появилась в платье-вышиванке украинского бренда – фото

На остров Саба Максима прибыла в ярко-голубом платье вышиванке свободного кроя с украинским аутентичным орнаментом белого цвета по всей длине. Это наряд с широкими прямыми рукавами с кистями и вышитыми клиньями на подоле.

Queen of the Netherlands Maxima wore a Ukrainian embroidered dress 💙💛



The Royal Family of the Netherlands arrived in Saba as part of a Caribbean tour. For this visit, the queen chose an embroidered "Ocean" dress from a Ukrainian brand.



📸: FOBERINI pic.twitter.com/YRAiPTwz1G