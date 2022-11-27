



Королева-консорт Камилла отказалась от фрейлин

Британская королева-консорт Камилла прекратила существование традиции иметь фрейлин. Теперь ей будут помогать так называемые "спутницы королевы".



Помимо обновления названия, шесть женщин-помощниц будут присутствовать реже, чем фрейлины. Об этом сообщает ВВС.



В отличие от фрейлин, эта упрощенная роль "спутниц королевы" не будет связана с перепиской или администрированием.



Замена роли фрейлины положит конец характерной черте придворной жизни, восходящей к средневековью, когда такие близкие личные помощницы королевы часто происходили из аристократических семей и иногда оказывались вовлеченными в придворные интриги.



"Спутницы королевы" будут поддерживать королеву на официальных мероприятиях и не участвуя в ответах на письма или повседневном планировании. Они не будут получать зарплату, но их расходы будут покрыты.