Новости » Life Style
Королева-консорт Камилла отказалась от фрейлин
27.11.2022 15:27 Ольга Белозерова

Королева-консорт Камилла отказалась от фрейлин

Британская королева-консорт Камилла прекратила существование традиции иметь фрейлин. Теперь ей будут помогать так называемые "спутницы королевы".

Помимо обновления названия, шесть женщин-помощниц будут присутствовать реже, чем фрейлины. Об этом сообщает ВВС.

В отличие от фрейлин, эта упрощенная роль "спутниц королевы" не будет связана с перепиской или администрированием.

Замена роли фрейлины положит конец характерной черте придворной жизни, восходящей к средневековью, когда такие близкие личные помощницы королевы часто происходили из аристократических семей и иногда оказывались вовлеченными в придворные интриги.

"Спутницы королевы" будут поддерживать королеву на официальных мероприятиях и не участвуя в ответах на письма или повседневном планировании. Они не будут получать зарплату, но их расходы будут покрыты. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы