



Королева Испании блеснула в вышиванке от украинского бренда. Фото

Королева Летиция известна своим изысканным стилем, но королевская особа доказала, что может выглядеть более непринужденно, когда выбрала бохо-шик на церемонии вручения стипендий в Мадриде.



Испанский монарх выбрала блузку в стиле бохо с цветочной вышивкой, создавая идеальный образ, но в то же время практичный, пишет Daily Mail.



Мероприятие состоялось во дворце Сарсуэла, который является резиденцией и рабочим кабинетом испанского монарха.



"Избавившись от своего обычного стиля, королева Летиция выглядела сияющей в красной блузке с вышивкой во время королевского выхода. Монарх продемонстрировала свою поддержку Украине в блузе от украинского лейбла Etnodim. Чтобы больше соответствовать ее типичному изысканному образу, Летиция дополнила этот образ парой белоснежных брюк Hugo Boss (к сожалению, больше не выпускаемых) и шикарными туфлями-эспадрильями на танкетке от Macarena", - уточнило издание.



Фото опубликовал на свой странице в Instagram Хосе Гегундес - королевский фотограф, специализирующийся на королеве Летиции.

