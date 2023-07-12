\

Новости » Life Style
Королева Испании блеснула в вышиванке от украинского бренда. Фото
12.07.2023 07:42 Дара Киевская

Королева Испании блеснула в вышиванке от украинского бренда. Фото

Королева Летиция известна своим изысканным стилем, но королевская особа доказала, что может выглядеть более непринужденно, когда выбрала бохо-шик на церемонии вручения стипендий в Мадриде. 

Испанский монарх выбрала блузку в стиле бохо с цветочной вышивкой, создавая идеальный образ, но в то же время практичный, пишет Daily Mail.

Мероприятие состоялось во дворце Сарсуэла, который является резиденцией и рабочим кабинетом испанского монарха.

"Избавившись от своего обычного стиля, королева Летиция выглядела сияющей в красной блузке с вышивкой во время королевского выхода. Монарх продемонстрировала свою поддержку Украине в блузе от украинского лейбла Etnodim. Чтобы больше соответствовать ее типичному изысканному образу, Летиция дополнила этот образ парой белоснежных брюк Hugo Boss (к сожалению, больше не выпускаемых) и шикарными туфлями-эспадрильями на танкетке от Macarena", - уточнило издание.

Фото опубликовал на свой странице в Instagram Хосе Гегундес - королевский фотограф, специализирующийся на королеве Летиции.
 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru