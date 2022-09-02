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Королева Елизавета снова "нарушит" традиции
02.09.2022 17:52 Ольга Белозерова

Королева Елизавета снова "нарушит" традиции

Королева Великобритании Елизавета II пропустит очередное мероприятие. Она не посетит в эту субботу игры Braemar Highland.

Как сообщает ВВС, решение было принято для удобства королевы, которая с прошлого года страдает от проблем с передвижением. Ожидается, что принц Чарльз посетит мероприятие.

Сейчас королева живет в Балморале, как и каждое лето.

Стоит отметить, что пропуск игр не единственное отступление от традиций, которым обычно следовала королева.

Обычно Елизавета II принимала аудиенцию с новым премьер-министром и прощалась с уходящим в Букингемском дворце в Лондоне. В этом году Борис Джонсон и новоизбранный премьер-министр, которым могут стать Риши Сунак или Лиз Трасс, поедут к королеве в Балтимор.

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