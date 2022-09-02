



Королева Елизавета снова "нарушит" традиции

Королева Великобритании Елизавета II пропустит очередное мероприятие. Она не посетит в эту субботу игры Braemar Highland.



Как сообщает ВВС, решение было принято для удобства королевы, которая с прошлого года страдает от проблем с передвижением. Ожидается, что принц Чарльз посетит мероприятие.



Сейчас королева живет в Балморале, как и каждое лето.



Стоит отметить, что пропуск игр не единственное отступление от традиций, которым обычно следовала королева.



Обычно Елизавета II принимала аудиенцию с новым премьер-министром и прощалась с уходящим в Букингемском дворце в Лондоне. В этом году Борис Джонсон и новоизбранный премьер-министр, которым могут стать Риши Сунак или Лиз Трасс, поедут к королеве в Балтимор.