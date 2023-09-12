



"Король яичек" 100 дней ел сырое мясо и вот, что из этого вышло

Блогер Поли Лонг, прозванный "королем яичек" из-за поедания яичек животных на камеру, в рамках эксперимента питался сырыми стейками в течение 100 дней.



По данным Nakonu.com, он утверждает, что после этого чувствует себя отлично, хоть эксперты и не советуют такое делать.



Индонезиец, у которого есть проблемы с желудком, хотел поэкспериментировать, чтобы выяснить, опасно ли поглощение сырого мяса. После 100 дней этой странной диеты, осложнений никаких он не выявил.



"Через 30 дней я почувствовал хорошую энергию, отличное пищеварение, отличные ощущения после сыроедения", — признался Лонг.

