



Король ужасов Стивен Кинг сам стал героем жуткой истории

Король ужасов Стивен Кинг сам стал героем жуткой и трагичной истории.



По данным издания TMZ, инцидент случился возле его готического особняка в штате Мэн.



Легендарный писатель, создавший такие шедевры, как "Кладбище домашних животных" и "Сияние", получил незваного гостя - годовалый олененок напоролся на его шипастый забор из кованого железа.



По словам представителя полиции города Бангора, несчастное животное пыталось перепрыгнуть через ограду, но, не рассчитав силу, насадилось на шипы.



Олененка заметила проезжавшая мимо женщина, которая и вызвала 911. Неясно, был ли сам писатель дома и знает ли об инциденте. К сожалению, раненого олененка пришлось застрелить.