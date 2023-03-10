



Король Чарльз передал титул своему брату

Король Великобритании Чарльз III наградил своего брата принца Эдварда титулом герцога Эдинбургского, последним носителем которого был муж королевы Елизаветы II принц Филип.



Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Букингемского дворца.



"Его Величество король был рад предоставить титул герцога Эдинбургского принцу Эдварду, графу Уэссекскому и Форфарскому, по случаю 59-го дня рождения Его Королевского Высочества", - сказано в сообщении. В Букингемском дворце добавили, что принц Эдвард будет пожизненно обладать новым титулом.



Принц Эдвард получил титул графа Уэссекского в 1999 году по случаю бракосочетания с Софи Рис-Джонс. В 2019 году Елизавета II предоставила своему младшему сыну титул графа Форфарского на его 55-й день рождения.



