



Король Чарльз нанял дополнительного телохранителя к коронации

Король Чарльз нанял нового первого водителя, который предоставит ему дополнительную охрану во время коронации, которая состоится в мае.



По данным Daily Mail, Марк Эндрюс, который был нанят, был телохранителем в королевской семье в течение 20 лет.



Эндрюс обеспечит королевским особам дополнительную безопасность в преддверии коронации. До прошлого года он возглавлял охрану Камиллы Паркер-Боулз.



Его наняли, поскольку нынешний первый водитель Тим Уильямс уходит в отставку. Эндрюс является бывшим офицером, отлично владеющим огнестрельным оружием. Он уже сопровождал короля и его супругу в 2019 году во время их Карибского турне.